La Casa de Papel: Ator fala sobre 4ª parte e insinua quando série chegará ao fim

A terceira parte de “La Casa de Papel” trouxe de volta a Resistência e também um velho inimigo dela: Arturo Román ou “Arturito”, um dos personagens mais odiados da trama, interpretado por Enrique Arce.

Em entrevista a emissora chilena Mega, o ator de 46 anos falou sobre a experiência de participar de uma das séries espanholas mais exitosas do momento.

“Quatro anos atrás eu não tinha nada para comer, chegando ao fundo do poço tanto no lado emocional como econômico (…) mudou minha vida, pois o dinheiro não é mais um problema. (…) O sucesso apenas revela quem você é; foi muito bom ver que isso não me mudou nada, apenas a conta bancária”, revelou o ator que não tem uma história de vida das mais fáceis.

Durante a conversa Arce também explicou desde o seu ponto de vista o sucesso da série que é uma das mais vistas da Netflix.

“As pessoas estão cansadas do sistema, de que os ricos estão ficando mais ricos e os pobres mais pobres. Elas estão cansadas dos bancos serem os que controlam tudo e que somos manipulados como fantoches. Então, de repente, oito caras colocam o sistema de cabeça para baixo e é com isso que as pessoas se conectam, que existem Robin Hoods modernos que dão na cara dos políticos, bancos e todos que tornam impossível nossas vidas”, mencionou.

Como era de se esperar, o ator espanhol falou brevemente sobre a nova parte da série que estreará na Netflix e insinuou que estamos chegando na “conclusão” da história.

“[A quarta parte] é a melhor de todas, porque é aquela que irá concluir tudo e tem um roteiro muito bom”, terminou.

Será que esta será a última temporada de “La Casa de Papel”?