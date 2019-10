Grey's Anatomy: A vingança que está por vir na 16ª temporada

A 16ª temporada de "Grey's Anatomy"já vai para o terceiro episodio nos Estados Unidos. No entanto, entre nascimentos, renascimentos e novos empregos, um dos médicos do Grey Sloan Memorial Hospital acabou ficando sozinho e pretende castigar o “culpado” disso.

Esse texto contém spoilers!

No segundo capitulo da série, “Back in the Saddle”, os fãs foram a loucura com a atitude de Tom (Greg Germann) que agora, além de ser chefe de Owen (Kevin McKidd), decidiu colocar uma ordem de restrição contra o atual da sua ex, Teddy (Kim Raver).

O TOM MEU PAI AMADO KKKKKKKKK pic.twitter.com/xxs2J3rgsK — greys anatomy | SPOILERS (@greysanatombei) October 4, 2019

A confusão aconteceu após Tom criticar Owen e Maggie (Kelly McCreary) por continuar dando eletrochoques em um paciente. No entanto, o último choque traz o paciente de volta, e ao tom se aproximar dos colegas, acaba recebendo um choque acidental de Owen que toca seu novo chefe com o equipamento justo na virilha.

Para aqueles que achavam que as coisas iriam parar por aí, a sinopse do terceiro episodio, “Reunited”, veio que a vingança apenas começou.

"Com novas restrições, Meredith entra na ponta dos pés na linha do protocolo enquanto ajuda Jo com um procedimento difícil de longe; e Koracick torna as coisas desafiadoras para Owen no Gray Sloan. Enquanto isso, uma paciente no hospital está com morte cerebral depois de cair em um canteiro de obras, e suas duas irmãs devem decidir se a manterão viva ou não”.

De acordo com Carter Matt, esta nova temporada dará ao personagem de Tom mais espaço, moldando melhor seu caráter e revelando sua história familiar. Além disso, seu fracasso amoroso também nos ajudará a descobrir mais sobre o seu passado.