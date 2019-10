Avenida Brasil: Uber vai dar desconto para quem estiver indo ou saindo de via em São Paulo

A novela mais amada da década está de volta ao ar nesta segunda-feira (7) e a internet está em rebuliço, à espera das maldades de Carminha com Nina (Débora Falabella), Jorginho (Cauã Reymond) e Tufão (Murilo Benício). Com o hype da reprise de "Avenida Brasil", exibida originalmente em 2012, até quem está em São Paulo vai ganhar com essa!

A Uber anunciou um desconto de 25% para quem estiver indo ou saindo da Avenida Brasil paulistana – a da trama de João Emanoel Carneiro se passa na via carioca.

Para participar, basta digitar o código 'oi oi oi' na hora de pedir o seu carro. A promoção vale até as 7h da manhã de terça-feira (8) e só para o UberX, com desconto máximo de R$ 10.