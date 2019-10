Gilmar Mendes é convidado do Roda Viva nesta segunda-feira

Um dos personagens mais em evidência no cenário brasileiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes é o convidado do programa "Roda Viva" desta segunda-feira, 7 de outubro.

Apresentado pela jornalista Daniela Lima, o programa desta semana terá uma bancada de entrevistadores com Dora Kramer (Veja), Márcio Falcão (editor do site Vortex Media), Vera Magalhães (comentarista da Rádio Jovem Pan e colunista do jornal O Estado de S. Paulo e do site BR Político), Josias de Souza (colunista do UOL) e Eduardo Scolese (editor de Poder da Folha de S. Paulo).

Na semana passada, Mendes tornou-se alvo de atenção depois que o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot contou que fez planos de matá-lo a tiros e depois cometer suicídio. Antes disso, porém, envolveu-se em outras polêmicas com seus pares e até com artistas como Mônica Iozzi, que foi condenada a pagar indenização ao ministro.

A entrevista também será exibida no site e nas redes sociais da TV Cultura.