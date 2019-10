MasterChef – A Revanche: ‘A exigência está maior sim’, adianta Fogaça

Estreia na terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil.

"É uma temporada que já começa diferente, por causa dos ex-participantes. Eles vão mostrar a evolução que tiveram, que deram continuidade na gastronomia e vão dar um show, definitivamente nas provas. Além disso, cada eliminação será como uma final", contou Henrique Fogaça ao Portal da Band.

"As provas mais do que nunca estão bem complexas, bem complicadas, como a prova de fermentação natural, que é uma prova que durou 24 horas. Essa temporada está muito mais picante, muito mais emocionante, muito mais desafiadora e muito mais competitiva, em um contexto geral", completou o jurado.

Segundo Fogaça, os jurados exigiram ainda mais dos competidores que entrarem no talent show culinário. "São pessoas que já passaram pelo programa, que já sabem o modo de trabalho dentro do MasterChef. Então, a exigência está maior sim", explicou.

"Tenho muito orgulho de ver aonde o programa chegou, a inspiração que ele traz para as pessoas. É só realização e felicidade em ver a influência que trouxemos para todo o Brasil com o programa e na vida dessas pessoas que estão vindo para ter a sua revanche", concluiu o chef de cozinha brasileiro.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.