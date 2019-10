Sandy e Junior no Allianz terá espaço com 'esquenta' e 'after'

Sandy e Junior voltam para São Paulo com a turnê Nossa História nos dias 12 e 13 de outubro no Allianz Parque. Os irmãos devem contar novamente com a casa cheia, como foi na primeira passagem pela casa palmeirense em agosto.

Além das canções da dupla, o público do Camarote FanZone poderá contar com um "esquenta" e um "after" nos dias dos shows. Djs e banda ao vivo vão agitar os presentes no local que tem capacidade para 120 pessoas.

Na última quarta-feira, 2, Sandy e Junior se apresentaram na Barclays Center, em Nova York. Eles foram os primeiros brasileiros a cantarem na arena multiuso localizada no bairro do Brooklyn.