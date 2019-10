Peças, shows e debates compõe programação da Virada do Livro em São Paulo

Um evento totalmente dedicado à literatura vai ganhar pontos icônicos do centro de São Paulo e outros espaços culturais desta sexta-feira (04) a domingo (06), no Festival Mário de Andrade, apelidado de Virada do Livro.

Leia mais:

Restaurant Week traz volta ao mundo gastronômica para São Paulo; veja sugestões

Fernanda Young é finalista do Prêmio Jabuti 2019; veja todos os indicados

Serão mais de 150 atividades, todas gratuitas, que envolvem diversos escritores renomados, em conversas e oficinas, mas também espetáculos de rua, cordel, sarau, teatro, dança e música.

Além do Corredor do Livro, recebem o festival os centros culturais Tendal da Lapa e Cidade Tiradentes, Centro de Culturas Negras, Centro Cultural da Juventude, IMS, Itaú Cultural e Sesc 24 de Maio. Parte da programação será transmitida pelo Spcine Play e no site da plataforma.

Os convidados

Nomes nacionais e internacionais estarão nos três dias do evento, como Mia Couto, Isabela Figueiredo, Fernanda Montenegro, Lilia Schwarcz, Milton Hatoum, Kalaf Epalanga, Zamaswazi Dlamini-Mandela (neta de Nelson Mandela) e Russo Passapusso. A música estará presente com Rômulo Fróes, Clima, Arthur Nestrovski, entre outros.

O autor Mia Couto vai participar de um bate-papo do Festival Mário de Andrade / Renato Parada/Divulgação

A programação completa do Festival Mário de Andrade está disponível no site da prefeitura.

Corredor do Livro

A área ao ar livre ocupada pelo festival vai receber cerca de cem tendas, que vão abrigar as principais editoras, livrarias, bancas e coletivos do país, com iniciativas editoriais voltadas para a diversidade LGBTQIA+, a questão racial e o feminismo. Esse trecho vai da Biblioteca Mário de Andrade até a Praça das Artes, passando pela rua Coronel Xavier de Toledo e Theatro Municipal.

Programação

Biblioteca Mário de Andrade

“Amar, Verbo Intransitivo”, peça inspirada no romance homônimo de Mário de Andrade. Sexta-feira (04) e sábado (05), às 20h

Por que escrevo? Prosa com Itamar Vieira Junior + Juliana Leite + Wilson Alves Bezerra. Amanhã e domingo, às 12h

Dueto Lívia & Arthur Nestrovski: show de voz e violão. Domingo (06), às 16h

Theatro Municipal

Fernanda Montenegro e Marta Góes: prólogo, ato, epílogo. Domingo (06), às 16h

Praça das Artes