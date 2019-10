Mulheres são destaque na nova edição da Mostra de Cinema Chinês de São Paulo

O Centro Cultural São Paulo apresenta a partir desta sexta-feira (04) a quinta edição da Mostra de Cinema Chinês de São Paulo, que este ano faz homenagem com filmes gratuitos de diretoras chinesas contemporâneas.

Com a curadoria de Wang Yao, pesquisador da Academia de Cinema de Pequim, a programação deste ano traz uma seleção de nove longas dirigidos por mulheres e inéditos no Brasil, entre eles, “Três Aventuras de Brooke”, de Yuan Qing, indicado a melhor filme no Festival de Cinema de Veneza desse ano.

Os filmes estão divididos em dois ciclos: “A fina flor da 5ª Geração” e “Diretoras chinesas da nova geração”. A mostra começa hoje com “Uma Cidade Chamada Macau”, de Li Shaohong, às 16h; seguido de “Lembre-se de Mim, Por Favor”, de Pena Xiaolian, às 18h20; e “Flores Vermelhas e Folhas Verdes”, de Liu Miaomiao, às 20h20 – a diretora participa de um bate-papo com o público amanhã, às 19h15.

A programação completa pode ser vista no site do Instituto Confúcio.

Serviço

No CCSP (r. Vergueiro, 1.000, Paraíso; tel.: 3397-4002). Desta sexta-feira (04) ao dia 13; grátis.