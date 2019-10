Metro Indica: Shows, peças e cinema marcam fim de semana em São Paulo

O fim de semana em São Paulo está recheado de atrações culturais, que vão de peças teatrais a shows. Confira algumas delas e programe-se!

Teatro

A Neve ou Fora do Controle

Desde que começou a nevar no Rio de Janeiro, Pedro nunca mais foi visto. Enquanto o país se prepara para a Copa do Mundo, sinais de celular são rastreados e um atentado no Maracanã tira a vida de trezentas pessoas. Em meio a tudo isso, figuras grotescas tramam um golpe de Estado. No Teatro Cacilda Becker (r. Tito, 295, Lapa; tel.: 3864-4513). sex., 21h; R$ 15 a 30. Até 25/10.

Baderna Planet

Uma peça na qual necropolítica, racismo, masculinidade tóxica, violência social, coaching, política armamentista, depressão, bolhas digitais, feminicídio, capoeira e fake news se tornam cenas. No Espaço Satyros (pça. Franklin Roosevelt, 134, Bela Vista; tel.: 3258-6345). Estreia sábado (05). Qui. a sáb., 21h; grátis. Até 9/11.

Galo Índio

O solo de Rodolfo Amorim mostra um órfão que tenta retratar o seu pai ausente a partir de poucos fragmentos que se alojaram em sua memória. Na Oficina Oswald de Andrade (r. Três Rios, 363, Bom Retiro; tel.: 3241-1081). Sex., 20h, e sáb., 18h; grátis. Até 26/10.

Música

Brisa Flow

A rapper mineira mostra músicas do seu segundo álbum, “Selvagem Como o Vento”. No vão do MASP (av. Paulista, 1578, Bela Vista; tel.: 3149-5959). Nesta sexta-feira (04), 18h; grátis.

A Cor do Som

Em aniversário de 40 anos de carreira, a banda lança novo disco comemorativo. No Sesc Pinheiros (r. paes leme, 195, tel.: 3095-4400). Nesta sexta-feira (04), 21h; R$ 40.

Som Imaginário

Criada para acompanhar Milton Nascimento, a banda celebra 45 anos do lançamento de "O Milagre dos Peixes". No Sesc Campo Limpo (r. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120; tel.: 5510-2700). Nesta sexta-feira (04), 20h; grátis.

Jair Naves

Acompanhado de Renato Ribeiro, o músico apresenta seu novo disco, “Rente” em versão acústica. No Sesc Santana (av. Luiz Dumont Villares, 579, jd. São Paulo; tel.: 2971-8700). Sábado (05), 19h; grátis.

Francisco, el Hombre

Além de canções que marcaram carreira, grupo toca músicas do lançamento “Rasgacabeza”. Na Casa de Cultura Vila Guilherme (pça. Oscar da Silva, 110, vl. Guilherme; tel.: 2909-0065). Sábado (05), 20h; grátis. E no CCSP (r. Vergueiro, 1.000, Paraíso; tel.: 3397-4002). Domingo (06), 18h; R$ 20 a 40.

Artes visuais

Terra Terreno Território

Mostra reúne fotos de Dani Sandrini que usam técnica do século 19, com pigmento extraído do jenipapo, para registrar a vida nas aldeias guaranis nas zonas sul e oeste da capital paulista. Na Biblioteca Mário de Andrade (r. da Consolação, 94, República; tel.: 3775-0002). Abre sábado (05), 11h. Diariamente, 8h às 20h; grátis. Até 13/12.

Cinema

Central do Brasil

Para celebrar seu 26º aniversário o Espaço Itaú fará uma exibição especial da cópia restaurada de “Central do Brasil”, lançado em 1998. No Espaço Itaú de Cinema (r. Augusta, 1.475, Cerqueira César; tel.: 3288-6780). Domingo (06), 16h30; R$ 2,50 e R$ 5.