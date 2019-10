MasterChef Revanche: 'São os nossos queridinhos', diz Ana Paula Padrão sobre participantes

O pioneiro e maior talent show de gastronomia do Brasil retorna à tela da Band na próxima terça-feira (15), às 22h45, em um formato inédito. O MasterChef – A Revanche traz de volta 20 ex-participantes das seis temporadas do MasterChef Brasil, com cozinheiros amadores, em provas ainda mais desafiadoras ao longo de 10 episódios.

"Acho que essa temporada vai ser muito emocionante desde o início, porque quando a gente assiste a uma edição do MasterChef, a gente leva tempo para saber de quem a gente vai simpatizar, de quem a gente não vai gostar, quem são os vilões e os mocinhos. Dessa vez, a gente já conhece todos os personagens", analisou Ana Paula Padrão em entrevista ao Portal da Band.

"Eles são os nossos queridinhos! São as pessoas que a gente já acompanhou e sabe um pouco da história deles. Todos eles, de alguma maneira, têm uma performance no universo gastronômico. Então, a gente vai começar a torcer muito cedo por cada um deles. Será uma temporada curta, mas de torcida muito rápida e intensa", completou a apresentadora.

"E a gente também vai ter a oportunidade de ver o quanto essas pessoas evoluíram, desde as edições do MasterChef das quais elas participaram, até hoje. Então, junta um pouco da magia e do show que o programa tem com a evolução de cozinha, que é o grande talento que eles têm que apresentar nas provas. Estou com muita expectativa boa com relação a esta temporada", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.