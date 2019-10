Com Especial Lima Duarte, MIS traz várias sessões de filmes gratuitas

O MIS preparou desta sexta-feira (04) ao dia 10 uma série de atividades envolvendo cinema, com exibições gratuitas de filmes nos mais diversos estilos. Hoje, às 19h, tem as exibições de “Ilha das Flores”, de Jorge Furtado e “Era Uma Vez, o Brasil”, de Helena Tassara, seguido de papo com os diretores.

No sábado (05), às 11h, é a vez da criançada, com “Bernardo e Bianca”. No mesmo horário começa a programação da Maratona “Homens de Preto”, com a sequência dos quatros filmes da franquia. Ainda amanhã, às 19h, é a vez da Exibição Especial Lima Duarte, com “A Volta Para Casa”, seguido de papo com o ator.

A programação ainda tem o #CineCiência, Ciclo de Cinema e Psicanálise, e sessão mais bate-papo de “O Incerto Lugar de Desejo”.

Serviço

No MIS (av. Europa, 158, jd. Europa; tel.: 2117-4777). Desta sexta-feira (04) ao dia 10; grátis. Programação no site do MIS.