Homem causa tumulto em sessão de 'Coringa' no Recife e assusta espectadores

O lançamento de "Coringa" tem gerado uma polêmica sobre o impacto da violência que o filme traz, principalmente nos Estados Unidos. Contudo, em Recife, no estado de Pernambuco, uma situação durante a exibição do longa assustou o público.

Um homem presente em uma sessão da produção no shopping Plaza começou a imitar o personagem e torcer para o mesmo. De acordo com o jornalista Antonio Lira, ele também estaria bebendo uísque.

ninguém entendeu exatamente o que foi, mas tinha um cara bebendo uísque o filme todo e que ficou gritando. no fim, quando o filme fica mega tenso, ele começou a "torcer" pro coringa e a galera foi saindo. pelo que eu entendi ele gritou "vão mesmo!" quando isso rolou — Antonio Lira (@aalira) October 3, 2019

A manifestação do espectador deixou o resto dos clientes com medo de que ele estivesse armado. Apesar de ter confirmado ocorrido, a assessoria do shopping negou qualquer presença de armas.

O filme não foi interrompido, porém alguns espectadores que abandonaram a sessão tiveram os ingressos revalidados para vê-lo outro dia.