Filme solo do Coringa ganha exposição em shopping de São Paulo

Para acompanhar a estreia do filme solo do Coringa, que aconteceu na quinta-feira (03), o shopping Metrô Tucuruvi traz a partir desta sexta-feira (04) uma exposição gratuita de imagens sobre o longa-metragem.

São mais de 20 itens exclusivos que compõe o acervo da mostra. Dentre eles estão peças com fotos dos bastidores, cenas cortadas, trailer e making off.

"Coringa" conta com Joaquin Phoenix no papel de Arthur Fleck, que acaba por transformar sua decadência pessoal e profissional em uma carga para se tornar o Palhaço do Crime. A direção do projeto é de Todd Phillips.

Serviço

Exposição Coringa no Shopping Metrô Tucuruvi

Data: Início dia 4 de outubro

Horário: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e de domingo e feriado, das 14h às 20h

Local: Piso L5, em frente a Cinemark

Endereço: rua Paranabi, 218 a 224 – Tucuruvi – São Paulo

Entrada: grátis