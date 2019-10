Ex-Chiquitita comenta a surpresa dos fãs por ela estar no De Férias com o Ex

A atriz Cinthia Cruz chocou os desavisados na estreia da quinta temporada do "De Férias com o Ex" na última quinta-feira, 3 de outubro. Aos 19 anos, a morena aparece beijando no reality show de pegação, um dos principais êxitos da MTV nos últimos tempos. O motivo da surpresa? Ela cresceu e não se parece mais com a pequena Cris, que interpretou quando tinha 13 anos no remake de "Chiquititas" exibido pelo SBT em 2013.

Solteira, Cinthia faz parte do time de "Celebs" que abriu o programa, entre eles o influenciador digital Túlio Rocha, a ex-BBB Hana Khalil e outros quatro ex-participantes do reality show, de anos anteriores. Em entrevista ao UOL, a atriz contou que precisou colocar a idade na bio de seu Instagram porque as pessoas acharam que ela era menor de idade. "Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Minha mãe e minha assessoria ficaram apavorados", disse.

O reality show, de fato, é a primeira incursão profissional fora do alcance de crianças e teens. "Para passar para o público adolescente já foi muito difícil. As marcas me mandavam lacinhos e eu: ‘Gente, pelo amor de Deus!'. Eu cresci, então vou fazer coisas que são da minha idade. Eu não escolhi, ‘agora vou trabalhar com o público adulto porque sou adulta’. Surgiu naturalmente", contou.

A atriz disse que não se arriscaria com carinhos mais ousados sob o edredom, coisa corriqueira no "De Férias com o Ex". "Eu e meu ex postávamos muita coisa juntos. Então as pessoas já sabem que eu beijo. Os fãs vão ficar chocados porque só me viam beijando o ex, mas agora vão me ver beijando outras pessoas. Mas todo mundo beija! Tenho meus princípios e não faria sexo em rede nacional", contou.