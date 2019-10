Ao lado da Sun Ra Arkestra, Rodrigo Brandão traz show de improviso no Sesc Bom Retiro

Em agosto do ano passado, o músico Rodrigo Brandão lançou seu disco, “Outros Barato”. Agora, ele vai além com seu projeto, numa reunião estelar com “Outros Espaço: Sintonia Cósmico Sônica”, em show de improviso nesse domingo (06), no Sesc Bom Retiro.

Leia mais:

Em turnê comemorativa aos 50 anos de banda, King Crimson se apresenta em São Paulo

Com Especial Lima Duarte, MIS traz várias sessões de filmes gratuitas

Sesc Jazz recebe shows de Sun Ra Arkestra e Arturo Sandoval

O show terá um time pesado, a começar por Marshall Allen, Danny Ray Thompson e Knoell Scott, todos da Sun Ra Arkestra, que estarão juntos dos músicos brasileiros Tulipa Ruiz; Juçara Marçal e Thiago França (Metá Metá); Guilherme Granado e Marcos Gerez (Hurtmold), Thomas Rohrer; Paulo Santos (Uakti).

A ideia surgiu graças a uma apresentação que reuniu Marshall e Brandão pela primeira vez, no Moers Festival, na Alemanha, em junho deste ano. Com a vinda da Sun Ra Arkestra – para shows com ingressos esgotados no Sesc Pompeia –, o espetáculo vem em momento oportuno.

Serviço

No Sesc Bom Retiro (al. Nothmann, 185, Campos Elíseos; tel.: 3332-3600). Domingo (06), às 18h; R$ 40.