São Paulo bate Rio como cidade que mais ouve funk no Brasil (ao menos no Spotify)

Nem parece, mas o ritmo mais amado pelos jovens brasileiros na atualidade já virou balzaquiano! O marco do nascimento do funk é o lançamento do LP "Funk Brasil", do DJ Marlboro. Embora o gênero tenha surgido no Rio de Janeiro, outra cidade acabou passando os cariocas como maiores ouvintes (e dançantes) de funk.

Mas, cariocas, fiquem calmos! Isso representa apenas os números do Spotify, que fez um levantamento gigante sobre o gênero para comemorar:

São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Curitiba (PR) Belo Horizonte (MG) Brasília (DF) Porto Alegre (RS) Fortaleza (CE) Salvador (BA) Goiânia (GO) Recife (PE)

"Concorrendo" com o sertanejo, o funk é o gênero mais ouvido na plataforma nos últimos anos e cresceu em média 51% ano a ano desde 2014, quando o Spotify chegou ao Brasil. Entre os estados, os paulistas também encabeçam a lista dos que mais ouvem funk:

São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina Bahia Distrito Federal Ceará Goiás

Os americanos também estão bem de olho no nosso mercado e ficaram em segundo como o país que mais ouve nosso estilo.

Brasil EUA México Portugal Argentina Espanha Alemanha Chile Paraguai Reino Unido

E isso tem a ver, será, com os hits que alcançaram projeção internacional ou com artistas da gringa que colaboraram com nossos artistas? Anitta embaixatriz do funk, com duas músicas no top 10 das mais ouvidas do gênero em todos os tempos na plataforma.

10 funks mais ouvidos de todos os tempos no Spotify:

A Spotify que lançou também uma playlist comemorativa do trintão mais rebolativo do mundo. A curadoria foi feita pelo MC Marcinho e tem clássicos do gênero

Ouça e desça até o chão: