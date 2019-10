Roger Waters leva turnê 'Us + Them' aos cinemas

A turnê de Roger Waters que causou polêmica no Brasil em 2018 foi parar nos cinemas. “Us + Them” terá exibições em todo mundo até domingo (05).

Waters documentou shows em Amsterdã da turnê em junho de 2017, que inclusive passou pelo Brasil, e a transformou em um filme que será exibido em todo planeta. Ao todo foram 156 espetáculos, visto por mais de dois milhões de pessoas. O longa teve exibição no Festival de Veneza desse ano.

Por aqui, o ex-Pink Floyd causou polêmica, por conta do seu alto teor político, mostrando seu lado contrário ao então candidato Jair Bolsonaro – em Curitiba ele chegou a ser avisado que poderia ser preso caso fizesse manifestação política após as 22h (horário do fim das campanhas políticas na véspera da eleição presidencial).