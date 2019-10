Pássaros e porcos se unem contra força maligna em 'Angry Birds 2'

Lançado em 2016, "Angry Birds – O Filme" surpreendeu ao levar para a telona a história de uma disputa entre porcos malvados e pássaros que só queriam viver em paz. Três anos depois, essa trama ganha novos contornos, na animação "Angry Birds 2", que estreia nesta quinta-feira (03), com direção de Thurop Van Orman.

A história envolve mais uma vez dois personagens principais, Red e Leonard. Agora, o pássaro mais marrento da ilha é convencido pelo porco inimigo a se unirem, porque um novo território foi descoberto.

Juntos, eles terão de salvar suas casas ao enfrentar uma nova ameaça que coloca as ilhas dos Pássaros e dos Porcos em perigo. Isso tudo se passa logo após os acontecimentos do primeiro filme. Para ajudá-los, Chuck retorna a trama, agora com sua pequena irmã, Silver, além de Bomba e Mega Águia.

Na história, a vilã, Zeta, é uma “pássara” triste, que vive em uma geleira e está cansada de ter sua rotina no frio. Tudo o que ela quer é sol, calor e água quente.

Na versão original, em inglês, Jason Sudeikis volta ao elenco dando sua voz à Red, e Bill Hader como Leonard. O elenco de vozes traz ainda Peter Dinklage, Pete Davidson, Josh Gad, Sterling K. Brown e a cantora Nicki Minaj. No Brasil, a vozes principais ficam com Marcelo Adnet, Fábio Porchat e Dani Calabresa.