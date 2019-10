Por que 3 de outubro é o dia de 'Meninas Malvadas'?

No dia 3 de outubro, Aaron Samuels nos perguntou que dia é hoje. E nós respondemos: é dia de "Meninas Malvadas"!

O clássico da comédia adolescente foi lançado em 2004 e, desde então, fãs dedicam o terceiro dia do décimo mês do ano ao filme. A escolha da data se dá por uma cena em que a protagonista, Cady Heron (personagem de Lindsey Lohan), tem uma curta, mas satisfatória interação com seu "crush", o galã Aaron Samuels (vivido por Jonathan Bennett).

Dirigido pela humorista Tina Fey, o filme traz nomes que ficaram ainda mais famosos após a trama: Amanda Seyfried como a adorável, porém avoada Karen Smith e claro, a polêmica Lindsay Lohan no papel principal. Há ainda Rachel McAdams por trás vilã que todos amam odiar: Regina George.

Ainda mais popular que a protagonista, Regina é líder absoluta entre os personagens mais buscados no Google por usuários brasileiros. Atrás dela, de Cady e Aaron, está também Glen Coco – cuja única contribuição real ao enredo é ter ganho quatro brindes de Natal, enquanto Gretchen Wieners ganhou zero.

Confira o top 10 do Google a seguir:

Com bordões inesquecíveis e temas que ressoam bem com qualquer adolescente – como "panelinhas" na escola, bullying, amizade e amores juvenis –, "Meninas Malvadas" foi um dos filmes mais marcantes para a juventude dos anos 2000.

O amor do público – brasileiro, norte-americano e de outros países também – pelo longa faz com que, a cada ano, a cena seja relembrada. Na internet, foi criada a hashtag #MeanGirlsDay para marcar posts em homenagem a "Meninas Malvadas".

Na quinta-feira (3), o filme foi exibido gratuitamente no CCSP, e nesta quinta-feira (3) ele é destaque na Sessão da Tarde da TV Globo. E antes que esqueçamos: Regina George provavelmente está traindo Aaron Samuels na sala de projeção em cima do auditório hoje.