Em turnê de despedida, Slayer se apresenta em São Paulo

Formado em 1981, o Slayer é uma verdadeira instituição do heavy metal no mundo. E nesta quarta-feira (02) o público de São Paulo tem a última chance de ver o grupo reunido, ao vivo, na turnê de despedida “Final World Tour”.

Nesse adeus, Tom Araya (vocal/baixo), Kerry King (guitarra), Paul Bostaph (bateria) e Gary Holt (guitarra) fazem um apanhado de suas principais músicas, desde o primeiro álbum, “Show no Mercy” (1983), mas com destaque para os clássicos “Hell Awaits” (1985) e “Reign in Blood” (1986) – aqui o auge, com a música título e “Seasons in the Abyss”.

O show tem espaço também para lançamentos mais recentes, como dos discos “Christ Illusion” (2006), “World Painted Blood” (2009) e “Repentless” (2015).

Serviço

No Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Barra Funda). Quarta-feira (02), às 19h30. De R$ 160 a R$ 420 no site livepass.com.br.