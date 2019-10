Rock in Rio 2019: respondemos as principais perguntas sobre o festival feitas ao Google

Após um primeiro fim de semana cheio de ótimos shows e experiências, o Rock in Rio 2019 continua a partir desta quinta-feira (3) para mais quatro dias de festival, terminando no domingo (6). Entre as principais atrações que ainda vão pisar no palco estão Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, P!nk, Muse e Imagine Dragons – clique aqui para o lineup completo.

O Metro Jornal responde as dez principais dúvidas buscadas no Google nos últimos sete dias, em levantamento da plataforma Trends – segundo a empresa, o assunto foi o que mais cresceu nas buscas no final de semana, com alta de 350%.

O que pode levar no Rock in Rio?

É permitida a entrada de até cinco itens de alimentos, da seguinte forma:

Embalagens lacradas de alimentos industrializados (como biscoitos e salgadinhos);

Frutas cortadas em embalagem transparente e não rígida (como sacos "zip lock");

Sanduíches em embalagem transparente e não rígida (como sacos "zip lock"). Não é obrigatório, mas leve capa de chuva! Óculos de sol e protetor solar estão liberados.

Como ir para o Rock in Rio 2019?

É possível ir ao Rock in Rio de BRT, sendo alguns atendendo linhas diretas de terminais – SE 003 (saída Jardim Oceânico, na saída do metrô) e SE 005 (saída Alvorada) –, para a estação mais próxima à Cidade do Rock. Outra opção são os ônibus Primeira Classe, que custam R$ 100 e possuem 17 pontos de embarque para ida e desembarque após o evento. Para chegar de carro, táxi ou com motorista de aplicativo, é preciso descer em vias próximas à avenida Embaixador Abelardo Bueno (que fica bloqueada para o trânsito) e caminhar até o portão de acesso.

O que não pode levar no Rock in Rio 2019?



Garrafas de qualquer gênero, tamanho ou material – exceto garrafas plásticas para consumo de água, desde que sem tampa.

Embalagens rígidas e com tampa (como potes); Latas; Capacetes; Armas de fogo ou armas brancas; Cadeiras ou banquinhos; Guarda-chuvas; Objetos pontiagudos, perfurantes ou cortantes; Fogos de artifício, dispositivos explosivos e sinalizadores; Objetos de vidro, plástico ou metal (como perfumes, cosméticos, desodorantes, pasta ou escova de dente; Bebidas (em qualquer recipiente); Skate, bicicleta ou veículos motorizados; Isopor, cooler ou utensílios para armazenagem; Bastão de selfie; Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada; Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais; Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais; Animais, exceto cães guia.

4. Onde acontece o Rock in Rio?

O Rock in Rio acontece na Cidade do Rock, nesta edição localizada no parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Seu acesso é pela avenida Embaixador Abelardo Bueno.

5. Quando foi o primeiro Rock in Rio?

O primeiro Rock in Rio aconteceu no ano de 1985, com bandas como Queen, Iron Maiden, AC/DC, Ozzy Osbourne, Scorpions e Whitesnake.

6. A que horas abre o Rock in Rio?

Os portões do Rock in Rio abrem às 14h e é possível entrar no evento até 1h.

7. Onde assistir o Rock in Rio ao vivo?

É possível assistir o Rock in Rio ao vivo em transmissão dos canais Multishow e BIS, da televisão por assinatura, e em suas plataformas digitais. Na TV aberta, a Globo traz um apanhado durante a programação além de trechos ao vivo do show da madrugada.

8. Onde foi o primeiro Rock in Rio?

O primeiro Rock in Rio, de 1985, aconteceu na antiga Cidade do Rock, localizada em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro.

9. A que horas termina o Rock in Rio?

O último show do palco Mundo do Rock in Rio termina às 2h, mas o parque Olímpico segue aberto até as 4h com a pista eletrônica e algumas atrações, além das opções de restaurantes e bares.

10. Quando acaba o Rock in Rio 2019?

O Rock in Rio acaba neste domingo, dia 6 de outubro, totalizando sete dias de festival.

Os mais buscados

O Google Trends também revelou quais artistas foram mais procurados no buscador desde o início do festival. Confira:

Drake – atração principal do primeiro dia (27/9)

Bon Jovi – atração principal do terceiro dia (29/9)

Anitta – artista que abre o palco mundo no sexto dia (5/10)

Foo Fighters – atração principal do segundo dia (28/9)

Jessie J – atração que fechou o palco Sunset no terceiro dia (29/9)

Goo Goo Dolls – segunda banda que tocou no palco Mundo no terceiro dia (29/9)

Tenacious D – segunda banda que tocou no palco Mundo no segundo dia (28/9)

Seal – atração que fechou o palco Sunset no primeiro dia (27/9)

Bebe Rexha – segunda banda que tocou no palco Mundo no primeiro dia (27/9)

Whitesnake – atração que fechou o palco Sunset no segundo dia (28/9)