Mostra relembra obra do cineasta Eduardo Coutinho em São Paulo

A 47ª edição do projeto Ocupação, do Itaú Cultural, coloca em destaque a partir desta quarta-feira (02) a obra de um dos mais importantes cineastas brasileiros, Eduardo Coutinho (1933-2014).

Leia mais:

Exposição no Sesc Bom Retiro celebra obra de Fernando Lemos

Rock in Rio 2019: respondemos as principais perguntas sobre o festival feitas ao Google

A mostra vai apresentar a criação do artista, que passou pelo direito, jornalismo, teatro, mas que se destacou ainda mais no cinema, com seus documentários marcantes. Ferramentas usadas por Eduardo, como sua câmera principal de filmagem, a máquina de escrever portátil, ou a cadeira em que sentava as pessoas que entrevistava em seus filmes mais recentes também estarão na parte expositiva.

Trechos de filmes e depoimentos do próprio cineasta mostram ainda mais sua marca no cinema nacional desde a década de 1960, mas a Ocupação terá uma mostra presencial do documentarista, como parte da programação “Terças de Cinema”, com sessões às 17h e 19h, até 26 de novembro.

E, de quinta-feira (03) ao dia 20, o Itaú Cultural faz uma pequena mostra online com três filmes de sua autoria, em itaucultural.org.br. A Ocupação é ótima chance também para ver produção praticamente desconhecida do autor, como seus três primeiros filmes, realizados na década de 1950, nos tempos de estudante.

Livro

Além da exposição, a Ocupação marca também o lançamento nesta quarta, às 20h, do livro “Sete Faces de Eduardo Coutinho”, do cocurador e jornalista Carlos Alberto Mattos, que analisa sua filmografia completa.

Serviço

No Itaú Cultural (av. Paulista, 149; tel.: 2168-1777). De ter. a sex., das 9h às 20h; sáb., dom. e feriados, das 11h às 20h; grátis. Até 24/11.