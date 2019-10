'Matrix 4' deve ter versões jovens dos personagens

"Matrix 4" foi confirmado com o retorno de atores do elenco original, mas com vários mistérios em torno da trama. Porém, o antigo rumor sobre o filme de que versões jovens dos personagens seriam retratadas parece ter se confirmado.

De acordo com Justin Kroll, jornalista da revista Variety, em participação no podcast "My Mom's Basement", intérpretes novos para os protagonistas estão sendo procurados. "Nas próximas semanas devemos ter notícias de um jovem Morpheus e um jovem Neo, porque eu sei que Lana (Wachowski, a diretora) tem apressado isso para gravar em fevereiro", revela.

Os boatos sobre um jovem Morpheus já haviam sido levantados, inclusive com o nome de Michael B. Jordan vindo à tona. No entanto, é em Neo que as dúvidas se acentuam, pois Keanu Reeves vai voltar a viver o Escolhido.

Além dele, Carrie-Anne Moss também volta como Trinity. Já Laurence Fishburne, o Morpheus original, não foi anunciado para o projeto.

O último longa-metragem da saga, "Matrix Revolutions", foi lançado em 2003. Além dos filmes, a marca teve derivados nos games e nas animações.