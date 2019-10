Kylie Jenner e Travis Scott estão 'dando um tempo no namoro', diz site

Kylie Jenner e Travis Scott não estão mais juntos. Segundo o site TMZ, a empresária bilionária e o rapper estão "dando um tempo".Os pais da pequena Stormi, 1 ano e 9 meses, se separaram há quase um mês. A última aparição pública deles foi em 27 de agosto, durante lançamento do documentário "Look Mom, I Can Fly". Os dois posaram para fotos ao lado da filha. A empresária não posta mais nada a respeito do namorado desde 10 de setembro.

Os comentários sobre o status do relacionamento se intensificaram na última segunda-feira (30), porque a caçula do clã Kardashian-Jenner compareceu ao casamento dos amigos Hailey Baldwin e Justin Bieber.

Histórico

Kylie e Travis começaram a namorar em 2017 – a primeira vez em que foram vistos foi no Coachella, em abril daquele ano. Logo ela ficou grávida. Apesar de a notícia ter vazado, a gestação de Stormi foi mantida longe dos holofotes. Kylie só se pronunciou para anunciar que a bebê havia nascido.

Segundo as fontes do TMZ, o casal já se separou antes e conseguiu manter a crise em segredo até que conseguissem resolver seus problemas.

Em setembro, o casal posou para um ensaio da Playboy e Travis entrevistou a namorada.