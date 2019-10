Exposição no Sesc Bom Retiro celebra obra de Fernando Lemos

Nascido em Lisboa, em 1926, Fernando Lemos tem uma ligação profunda com o Brasil, onde fixou residência em 1953. Nessa época, já era artista reconhecido em Portugal e uma parte significativa de sua obra estará exposta a partir desta quarta-feira (02), no Sesc Bom Retiro, nas mostra “Fernando Lemos – Mais a Mais ou Menos”.

Com curadoria de Rosely Nakagawa, a exposição reúne 86 obras de Fernando, entre desenhos, fotografias, cartões postais e pinturas realizadas desde a década de 1940 até os dias atuais. Esse conjunto enfatiza a participação das mãos como ferramenta de construção de um diálogo entre o trabalho e o sonho.

No sábado, às 15h, na biblioteca do Sesc Bom Retiro, Lemos vai participar de um bate-papo sobre o livro “Fernando Lemos Hilda Hilst”, que fala do ensaio fotográfico feito com a poetisa.

Além da exposição, o Instituto Moreira Sales anunciou que adquiriu mais de duas mil obras do artista luso-brasileiro, entre fotografias, gravuras, desenhos e peças de design.

Serviço

No Sesc Bom Retiro (al. Nothmann, 185; tel.: 3332-3600). Abre nesta quarta-feira (02). De ter. a sex., das 9h às 21h; sáb., das 10h às 21h; dom. e feriados, das 10h às 18h; grátis. Até 26/1/2020.