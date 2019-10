Documentário e livro narram história do balé de São Paulo

A Sala do Conservatório da Praça das Artes (av. São João, 281, centro; grátis) recebe nesta quarta-feira (02), às 19h, a premiere do documentário “50 Anos do Balé da Cidade de São Paulo”, com direção de Diego de Godoy.

Leia mais:

Mostra relembra obra do cineasta Eduardo Coutinho em São Paulo

Exposição no Sesc Bom Retiro celebra obra de Fernando Lemos

A obra narra a trajetória da companhia desde a fundação até hoje, traçando um paralelo entre passado e presente, com personagens que passaram pelo grupo nesse período. A produção será exibida pelo canal Arte1 dia 9, às 22h30.

Também hoje acontece o lançamento do livro “50 Anos do Balé da Cidade de São Paulo”, projeto de Cássia Navas que mostra registros das próprias coreografias da companhia, espetáculos e programas de grupo.

Veja o trailer do documentário: