'Central do Brasil' volta a ser exibido em cinema de São Paulo

Um dos clássicos brasileiros, "Central do Brasil" voltará a ficar em cartaz para algumas sessões em São Paulo. O Espaço Itaú de Cinema da rua Augusta, na zona central da capital paulista, vai exibir o filme por uma semana. a partir do dia 10 de outubro.

Em formato restaurado, a produção de 1998 ainda terá uma exibição prévia no local neste domingo (6), às 16h30 . A data específica é referente ao aniversário do cinema, que completa 26 anos no dia.

"Central do Brasil" ganhou duas indicações ao Oscar de 1999, sendo elas: Fernanda Montenegro como Melhor Atriz e o filme em si na categoria de Melhor Filme Estrangeiro.

Serviço (sessão de domingo)

Local: Espaço Itaú de Cinema Augusta (tel.: 3288-6780)

Endereço: Rua Augusta, 1475 – Cerqueira César, São Paulo – SP

Data: Domingo (6 de outubro)

Ingressos: R$2,50 (meia) a R$5 (inteira)