Sesc Jazz recebe shows de Sun Ra Arkestra e Arturo Sandoval

Começa nesta terça-feira (1º) a venda dos ingressos para a segunda edição do Sesc Jazz, que vai trazer ao Brasil grandes nomes do gênero em shows e atividades formativas entre os dias 8 e 27 desse mês.

Serão 26 atrações de 12 países, que se apresentam em nove unidades do Sesc no estado de São Paulo. A capital vai receber os shows no Sesc Pompeia e as entradas estarão disponíveis no site sescsp.org.br esta noite, a partir das 19h, e amanhã nas bilheterias das unidades, às 17h30.

Destaque para duas lendas do jazz norte-americano, com o Art Ensemble of Chicago e a presença de um de seus fundadores, Roscoe Mitchell, nos dias 26 e 27, e a Sun Ra Arkestra, que traz o legado de seu criador, Sun Ra (1914–1993), dias 8 e 9.

Entre tantos nomes, a lista conta ainda com espetáculos do norte-americano Gary Barth, o nigeriano Orlando Julius & The Heliocentrics, o cubano Arturo Sandoval, a britânica Yazmin Lacey, e ainda nomes nacionais, como Egberto Gismonti e seu filho, Alexandre, e Luísa Mitre Quinteto.

Além dos shows, o Sesc Jazz terá encontros, workshops e palestras. Destaque para o saxofonista e compositor americano Gary Bartz, por exemplo, que faz shows dias 19 e 20, e falará sobre sua vida e carreira, no Sesc Vila Mariana, dia 15, às 20h (r. Pelotas, 141; R$ 20); enquanto Terri Lyne Carrington, que toca dias 10 e 11, e dá workshop de bateria no Sesc Consolação também no dia 11, às 15h (r. dr. Vila Nova, 245; R$ 40).