Me Poupe! Reality de Nath Arcuri ajuda Marinês a melhorar sua saúde financeira

Na estreia do primeiro reality financeiro do Brasil, Nath Arcuri conheceu Marinês, a “roleira do Aricanduva”, que acabou se endividando por conta de seu hobby inusitado de comprar apartamentos. A apresentadora do Me Poupe! surpreendeu a participante e a levou para conhecer a equipe do programa.

Depois de receber as dicas de Nath Arcuri e ter a casa reorganizada pelas consultoras do Me Poupe!, Marinês resolveu criar um bazar para vender objetos. Durante uma conversa com a Nath, a participante levou um chacoalhão da apresentadora, e foi aprender uma receita de brigadeiros para vender.



A apresentadora do reality teve uma conversa sincera com Marinês e viu o avanço nas arrecadações para a meta de R$ 38 mil. Mas, Nath Arcuri fez uma surpresa para a participante e deu dicas para ela vender seu carro. No último encontro, Nath e Marinês fizeram o acerto de contas final da situação financeira da participante.



Me Poupe, Dívidas Nunca Mais! é uma parceria Band, Endemol Shine Brasil e Nathalia Arcuri. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 22h45, na tela da Band.

