Pesadelo na Cozinha: Restaurante do Itaim Bibi pede ajuda de Jacquin

Na próxima terça-feira, 1º, às 22h45, a Band exibe mais um episódio da nova temporada de Pesadelo na Cozinha. O chef Erick Jacquin vai tentar ajudar o Joka's Grill, um restaurante localizado no Itaim Bibi, em São Paulo, que ficou parado no tempo.

Sofrendo com a concorrência e a diminuição do lucro, os donos Linda e João não conseguem investir no lugar e perderam a paixão pelo negócio que tanto batalharam para construir.

Jacquin vai ter que lidar com uma equipe que está acostumada a fazer as coisas do mesmo jeito há muito tempo, antes de conseguir corrigir os erros que estão sendo cometidos para guiar estes proprietários pelo caminho que leva a um empreendimento saudável.

O reality show Pesadelo na Cozinha é uma coprodução da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h45, na tela da Band e às sextas-feiras, às 20h35, no Discovery Home & Health.

Aos domingos, às 22h, a Band exibe o +Pesadelo na Cozinha. A atração reapresenta o episódio levado ao ar na terça-feira e traz ainda conteúdos extras para os telespectadores.