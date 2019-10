MTV Unplugged do Nirvana faz 25 anos e ganha relançamento em vinil duplo

Gravado em 1993 e lançado no ano seguinte, o MTV Unplugged in New York, do Nirvana, é um dos discos de maior sucesso do trio e chega agora aos 25 anos. Para celebrar a data, o álbum será relançado em vinil duplo, no dia 1 de novembro.

O novo projeto conta com o material exibido no acústico, mais cinco gravações de ensaios, anteriormente disponíveis apenas no DVD da apresentação.

A pré-venda já está disponível no site nirvana.com na versão com os discos pretos, no valor de US$ 29,98 (aproximadamente R$ 124), e outro colorido, por US$ 34,99 (cerca de R$ 145), esse em quantidade limitada.