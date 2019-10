MIS faz exibição gratuita dos quatro filmes da franquia 'MIB: Homens de Preto'

O MIS (Museu da Imagem e do Som) vai dar um grande presente para os fãs da franquia "Homens de Preto". A instituição exibirá no dia 5 de outubro os quatro filmes da saga em sequência.

A maratona começa as 11h com o longa de 1997 estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones. A última sessão é de "MIB: Homens de Preto Internacional", que chegou aos cinemas esse ano e é o motivo da exibição no MIS; o blu-ray e o DVD da produção será lançado no dia 2 de outubro.

Este último projeto da Sony tem como protagonistas dois nomes da Marvel: Chris Hemsworth, o Thor, e Tessa Thompson, a Valquíria.

Veja o trailer de "MIB: Homens de Preto Internacional":

Serviço

Local: MIS (tel.: 2117-4777)

Endereço: Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo

Data: Sábado (5 de outubro)

Ingressos: Gratuitos (devem ser retirados uma hora antes das sessões, na recepção MIS)