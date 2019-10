Justin Bieber e Hailey Baldwin retomam votos de casamento com festa nos Estados Unidos

Justin Bieber e Hailey Baldwin se casaram há pouco mais de um ano no civil, mas resolveram fazer uma festa apenas agora. O casal comemorou na última segunda-feira (30) em um evento com amigos e familiares.

Leia mais:

Live-action de ‘Mulan’ não terá Mushu e números musicais

Quentin Tarantino confirma que lançará livro sobre Segunda Guerra Mundial e cinema

De acordo com a revista People, a cerimônia aconteceu com 154 convidados na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Uma das personalidades que estava presente foi Kendall Jenner.

O cantor também não deixou de fazer uma homenagem à noiva nas redes sociais. Ele publicou uma foto do casal se beijando no perfil do Instagram e brincou: "Ela está pegando fogo".

Veja o post: