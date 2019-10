Live-action de 'Mulan' não terá Mushu e números musicais

A adaptação em live-action de "Mulan" será um pouco diferente dos recentes remakes feitos pela Disney. De acordo com Jason Reed, produtor do filme, em entrevista à revista Empire, o longa vai se inspirar muito na lenda da personagem que dá nome ao título.

Isso significa que a produção deve ter um tom mais sério. Não haverá a presença do dragão Mushu ou dos números musicais da animação. "Estamos pensando sobre como David Lean e Akira Kurosawa abordariam uma história como essa”, diz Reed.

Uma nova imagem do projeto também foi revelada pelo veículo de imprensa. Nela, a personagem aparece trajada para a batalha no meio do exército chinês.

O filme adapta com atores reais a animação de 1998 / Reprodução/Empire

"Mulan" tem a protagonista encarnada por Liu Yifei e outros nomes fortes no elenco, como Donnie Yen, de "Rogue One: Uma História Star Wars", e Jet Li, de "Os Mercenários". A direção fica a cargo de Niki Caro.

“Mulan” deve chegar aos cinemas do Brasil no dia 26 de março de 2020.

Veja o trailer: