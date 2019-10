BGS 2019: Nintendo leva Switch pela 1ª vez à feira de games brasileira

A Brasil Game Show 2019, também conhecida como BGS 2019, é a maior feira de videogames da América Latina e acontece entre os dias 9 e 13 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo.

Para esta edição, a Nintendo traz pela primeira vez o console Switch e jogos para exposição e “degustação” do público. Lançado em 2017, o aparelho híbrido, que funciona na TV e portátil, já vendeu 36,9 milhões de unidades no mundo, além de 210 milhões de cópias de jogos.

Já no Brasil, a participação do Switch é mais tímida, com dominância de mercado do Playstation 4, da Sony e do Xbox One, da Microsoft. Um fatores que dificulta a entrada da japonesa no Brasil é a falta de atuação nacional – a Nintendo já teve base no Brasil, que foi fechada após o fracasso do WiiU.

A presença da dona de franquias como Super Mario e The Legend of Zelda na BGS 2019 é uma oportunidade para a empresa cativar o público brasileiro, que poderá testar o console e diversos lançamentos e sucessos da plataforma. O grande destaque é Luigi’s Mansion 3, que estará disponível para jogar antes de seu lançamento, no dia 31 de outubro.

O estande da Nintendo na BGS 2019 terá mil metros quadrados e contará com os seguintes títulos:

Luigi’s Mansion 3

Super Mario Maker 2

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Super Smash Bros. Ultimate

Mario Kart 8 Deluxe

New Super Mario Bros. U Deluxe

Super Mario Party

Outra atração muito esperada para a área da Nintendo é a presença de Charles Martinet, dono da voz icônica do personagem Mario. Em seu segundo ano na BGS, ele irá contar histórias ao público sobre sua carreira além de realizar sessões de autógrafos e fotos.

Os ingressos para o evento estão a venda no site oficial, no 9º lote, a partir de R$ 125. Segundo a organização, as entradas para o sábado e o passaporte de quatro dias já estão esgotados. O domingo tem 90% das entradas vendidas.