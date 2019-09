Quarta temporada de 'Stranger Things' é anunciada com teaser

A quarta temporada de "Stranger Things" foi confirmada no Twitter oficial da série nesta segunda-feira (30). A revelação veio em forma de um teaser com destaque a uma frase: "Não estamos mais em Hawkins".

Além disso, a foto de perfil da produção na rede social foi trocada por um cenário macabro. Apesar das pitadas sobre o novo ano da produção da Netflix, ainda não há uma data de estreia.

"Stranger Things" é protagonizada pelo grupo de crianças encabeçado por Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard e outros nomes de peso como David Harbour e Winona Ryder.

As três primeiras temporadas da série estão disponíveis na Netflix.

Veja o teaser:

we're not in hawkins anymore pic.twitter.com/Y4hayuPKvu

— Stranger Things (@Stranger_Things) September 30, 2019