Nathalia Arcuri estreia reality show 'Me Poupe, Dívidas Nunca Mais' na Band

Uma grande parcela da população brasileira está endividada ou passa por dificuldades para se organizar financeiramente. Mas a especialista em finanças pessoais Nathalia Arcuri acredita que é possível mudar esse cenário, e ela vai mostrar como, a partir desta segunda-feira (30), às 22h45, na tela da Band, com o reality show “Me Poupe, Dívidas Nunca Mais!”.

Leia mais:

Às quartas, vamos ao cinema: CCSP faz sessão gratuita de Meninas Malvadas

Elena Ferrante: Peça inspirada na Série Napolitana chega a São Paulo

O programa, que será transmitido semanalmente de forma inédita e com três quadros fixos, contará com 12 episódios e um novo personagem a cada edição. Em apenas quatro semanas, Nathalia terá como objetivo tirar os participantes do sufoco financeiro e, para isso, uma equipe de especialistas irá auxiliar na transição daqueles que estão endividados para torná-los investidores da sua própria renda.

“A ideia do Me Poupe não é ser um reality assistencialista, o nosso propósito é reorganizar a vida financeira dos participantes, dando mais esperança para que eles possam realizar um sonho, comprar uma casa ou carro, viajar ou investir esse dinheiro em um bem maior”, afirma a fundadora do “Me Poupe!”, maior canal do YouTube quando o assunto é finanças, com mais de 4 milhões de seguidores.

Ao lado de Nathalia, que é jornalista, o programa contará com os especialistas Edson Leite (Gastronomia), Carol Caliman e Carlinha Catap (Consultoras de Estilo) e Cora Fernandes (Personal Organizer), que ajudarão os participantes a desenvolverem tarefas diárias para uma mudança completa de estilo de vida.

“Educação financeira é uma questão de comportamento, e não de habilidade com números. Você precisa tratar o seu cérebro para que a consequência disso seja o tratamento do seu bolso”, analisa Nathalia.