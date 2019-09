Kanye West diz que só lançará músicas gospel a partir de agora

O rapper norte-americano Kanye West afirmou, no sábado (28), que fará apenas música do gênero gospel a partir de agora. O músico está prestes a lançar seu novo álbum "Jesus Is King", e fez o anúncio durante um evento gratuito de divulgação.

A informação foi publicada por Andrew Barber, autor do blog Fake Shore Drive, dedicado a cobertura da cena hip hop de Chicago. "Kanye também anunciou que ele não fará mais músicas seculares. Apenas Gospel a partir de hoje", tuitou Barber.

Kanye also announced that he is no longer making secular music. Only Gospel from here on out. — Andrew Barber (@fakeshoredrive) September 29, 2019

No evento, o artista também exibiu um filme produzido para acompanhar seu novo álbum. No formato IMAX, o também intitulado "Jesus is King" traz imagens de uma performance de um dos concertos "Sunday Service", ministrados por Kanye em diversas ocasiões.

Um misto entre culto religioso e concerto musical, estes eventos foram inicialmente fechados ao público, carregando tom de mistério – no entanto, os "Sunday Services" foram crescendo em público e divulgação, com um deles sendo realizados durante o festival Coachella.

Em Nova York, um destes encontros serviu para revelar trechos e a arte de capa do novo álbum. Confira:

Arte de capa de Jesus is King, novo álbum de Kanye West / Reprodução/Twitter

West converteu-se recentemente ao cristianismo, e o tema têm sido quase hegemônico em sua produção musical até o momento. O rapper é casado com a empresária e modelo Kim Kardashian, com quem tem quatro filhos: Saint, Psalm, North e Chicago.

Sua produção mais recente, "Jesus is King", teve o lançamento adiada duas vezes. Inicialmente previsto para estrear em 27 de setembro, a data foi remarcada para o dia 29. No entanto, até a tarde desta segunda-feira (30), o álbum ainda não foi disponibilizado.