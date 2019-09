Frozen 2: trilha sonora terá Weezer, Panic! at the Disco e Kacey Musgraves

A trilha sonora da sequência de Frozen – Uma Aventura Congelante terá participações inusitadas de Kacey Musgraves, Panic! at The Disco e Weezer. Os três farão versões de novas músicas, cantadas ao longo do filme pelo elenco original; estas tocarão durante os créditos finais.

Além destes convidados, retornam para dar voz aos personagens Kristen Bell, Idina Menzal, Jonathan Groff, Evan Rachel-Wood e Josh Gad. A trilha sonora terá sete novas canções originais, cujos títulos em inglês já foram revelados.

Elas são: “All is Found,” “Some Things Never Change,” “Into the Unknown,” “When I Am Older,” “Lost in the Woods,” “Show Yourself” and “The Next Right Thing". Todas elas foram escritas por Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, casal que levou um Oscar de Melhor Canção Original e múltiplos Grammys pela canção mais famosa do primeiro Frozen, "Let It Go".

Kacey Musgraves, cantora country norte-americana, performará "All is Found". A banda de rock alternativo Panic! at the Disco, encabeçada por Brendon Urie, cantará "Into the Unknown", e os americanos da banda Weezer, que esteve no primeiro final de semana do Rock in Rio, fará uma versão de "Lost in the Woods".

A trilha sonora de Frozen 2 será lançada em 15 de novembro, dias antes da estreia do filme, em 22 de novembro.

Confira o trailer a seguir: