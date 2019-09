Chen do grupo EXO lança MV solo 'Shall We'

O jovem integrante Chen, do grupo masculino de k-pop EXO, lançou um MV solo nesta segunda-feira (30/09).

Em poucas horas, o assunto tornou-se um dos assuntos mais comentados no Twitter. A hashtag '#YesWeShallCHEN' entrou para o trending topics da rede social.

A música (Shall we?) faz parte do segundo mini-álbum solo do artista, 'Dear my dear'. Confira o novo videoclipe:

