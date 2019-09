Nickelback presenteará guitarra autografada a um fã brasileiro; veja como concorrer

De passagem pelo Brasil, onde vai se apresentar durante o Festival Itaipava de Som a Sol na próxima quinta-feira (3), o Nickelback vai deixar um presente para um fã daqui. O quarteto canadense vai dar uma guitarra autografada para o ganhador do concurso cultural em parceria com a Rádio Transamérica.

Para participar, é preciso responder à pergunta: "Para qual programa tipicamente brasileiro você convidaria o Nickelback?". As respostas devem ser enviadas no formulário disponível no site da rádio, até 4 de outubro.

O vencedor vai ser anunciado também no dia 4, a partir das 14h, quando a banda se apresenta no estúdio da Transamérica.