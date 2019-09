De Seal à Anitta, São Paulo recebe intensa programação de shows no fim de semana

O Rock in Rio começa nesta sexta-feira (27), mas São Paulo não fica para trás e segue com sua programação intensa de shows, incluindo apresentações de artistas que estarão no Rio de Janeiro.

Dave Matthews Band + Seal

O Festival Itaipava de Som a Sol começou na quinta-feira (26), com Weezer. Nesta sexta-feira (27) é a vez de receber Dave Matthews Band, às 21h30, que faz um apanhado de seus nove álbuns, e domingo (29) tem Seal, no mesmo horário, com hits como “Crazy” e “Kiss From a Rose”. O show vem cheio de versões de clássicos de artistas como Jay Hawkins e Cole Porter.

No Ginásio do Ibirapuera (rua Manoel da Nóbrega, 1.361 – Ibirapuera). Sexta (27) e domingo (29), às 21:30. De R$ 150 a R$ 700.

Jaloo acaba de lançar o álbum "Ft." / Divulgação

Jaloo

O cantor acaba de lançar o álbum “Ft.” (abreviação de featuring, em inglês, que na música significa colaborações), que conta com parecerias como Céu, Dona Onete, Gaby Amarantos, entre outros, e as músicas novas devem permear as apresentações.

No Sesc Pompeia (rua Clelia, 93; tel.: 3871-7700). Domingo (29), às 18h e 20h. Grátis.

Jessie J esteve no RiR em 2013 / Getty Images

Jessie J

Após cantar no Rock in Rio em 2013, a cantora inglesa volta ao festival, domingo (29). Mas antes ela vem a São Paulo, em show nesta sexta-feira (27), com abertura dos portões às 19h30. No set, sucessos como “Price Tag” e “Bang Bang”, além de músicas de seu álbum mais recente, “R.O.S.E.”.

No Espaço das Américas (rua Tagipuru, 795, Barra Funda). Ingressos a partir de R$ 105 no site ticket360.com.br.

Show de Letrux em São Paulo é o último da turnê / Divulgação

Letrux

Dois anos após o lançamento de “Em Noite de Climão”, a cantora faz a despedida do trabalho, com direito a gravação de DVD.

No Auditório Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Portão 2). Sábado (28), às 21h; R$ 30.

Tiê celebra 10 anos de carreira / Divulgação

Tiê

A cantora celebra seus 10 anos de carreira com o lançamento do disco e DVD “Dix”, gravado ao vivo em junho desse ano apenas para convidados. O trabalho tem parcerias com Rael e Cynthia Luz.

No Sesc Vila Mariana (rua Pelotas, 141; tel.: 5080-3000). Domingo (29), às 18h; R$ 30.

Arnaldo Antunes mostra seu show em trio / Divulgação

Arnaldo Antunes

Nesse novo show com as presenças de Betão Aguiar e Curumin, o músico expande o conceito do diálogo entre rock e samba, alternando no repertório, além das canções do álbum e resgates de rock.

No Blue Note (av. Paulista, 2.073, 2º andar). Nesta sexta (27), às 20h; De R$ 60 a R$ 160.

O Gang 90 faz homenagem ao fundador, Júlio Barroso / Divulgação

Gang 90

Organizado por Taciana Barros e Paulo Lepetit, o show “A Nossa Onda de Amor Não Há Quem Corte” é uma homenagem ao compositor, jornalista, poeta, DJ, agitador cultural e visionário Júlio Barroso, criador da Gang 90 & Absurdettes, cuja morte aconteceu há 35 anos.

No CCSP (rua Vergueiro, 1.000, Paraíso; tel.: 3397-4002). Domingo (29), às 18h; R$ 20.

Anitta fará sua estreia no RiR dia 5 / Folhapress

Anitta

Na festa intitulada “Maior Baile do Mundo”, a cantora – que se apresenta no RiR dia 5/10 – mostra seus hits, em programação que terá ainda Lexa, Kevin o Chris, entre outros.

No Anhembi (av. Olavo Fontoura, 1.209). Domingo (29), a partir das 14h. De R$ 65 a R$ 205.