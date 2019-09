Miley Cyrus leva bronca da mãe por ficar muito tempo no Instagram

Em viagem com a mãe e a irmã e aproveitando a vida de solteira, Miley Cyrus levou um puxão de orelha da matriarca como se fosse uma criança.

A cantora de 26 anos desabafou nas redes sociais e contou que a mãe a chamou de "millennial mimada" porque ela ficou no celular.

Na foto, tirada por Tish Cyrus, Miley aparece concentrada em postar algo. "Minha mãe chamou isso de 'nojento'. Havia um pôr-do-sol deslumbrante e eu estava lá no meu telefone 'produzindo conteúdo'. É difícil levar bronca quando você é adulto, mas ela disse que eu parecia uma 'millennial mimada… o que eu sou. Mas é ruim gostar da foto e querer postar?", escreveu Miley, marcando a mãe.

A cantora, que está no Arizona com Tish e Brandi, sua irmã de 32 anos, tem ficado mais com a família após o aparente fim do namoro relâmpago com a modelo Kaitlynn Carter e o divórcio com Liam Hemsworth.