Com Drake na noite de abertura, o Rock in Rio começa na capital fluminense

Começa nesta sexta-feira (27) na capital fluminense mais uma edição do Rock in Rio, que tem o show do rapper Drake como destaque na noite de abertura; veja dicas e programe-se para a festa!

Ingressos

Restam poucas entradas e apenas para amanhã e domingo, e 3 e 5 de outubro. Os ingressos estão à venda no site ingresso.com por R$ 525 para cada dia.

Clima

A previsão para esse primeiro fim de semana de festival é bem instável, em torno de 25ºC, com chuvas. Então, uma capa pode ser boa ideia. Guarda-chuvas serão barrados na entrada.

Transporte

As estações Jardim Oceânico, do Metrô e do BRT, estarão abertas 24h nos sete dias de evento. O Terminal Olímpico atenderá somente o público do festival. O evento disponibilizou áreas sinalizadas para chamar carros de aplicativos.

Para comer

Não esqueça dinheiro ou cartão para comer por lá. As opções são muitas, de fast food a chefs locais. Se for levar comida, armazene tudo em sacos plásticos. Alimentos industrializados serão permitidos apenas lacrados e com limite de cinco unidades por pessoa. A organização disponibiliza bebedouros, então uma garrafa para te acompanhar é bem-vinda.

Lockers

Os armários custarão R$ 60 por dia com tomada USB e R$ 50 por dia sem USB. É possível reservar o espaço com antecedência pelo site do Rock in Rio.

Horários

Os portões da Cidade do Rock abrem todos os dias às 14h e fecham às 4h, mas o limite para entrar no Rock in Rio é 1h.

App

Para ajudar na programação, o festival disponibilizou um app, para Android e iOS, com todos os horários e mapas.