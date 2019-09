Disney e Sony chegam a acordo e Homem-Aranha volta ao universo Marvel

O Homem-Aranha vai voltar ao universo cinematográfico da Marvel. De acordo com a Variety, a Disney – dona do estúdio dos heróis – e a Sony – que tem os direitos do Teioso nos cinemas – chegaram a um acordo sobre a participação do personagem no mundo de Capitão América, Homem de Ferro e companhia.

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, declarou que está "empolgado que o Homem-Aranha continuará sua jornada no MCU (Marvel Cinematic Universe)". O executivo produzirá pelo menos mais um longa do Cabeça de Teia, junto com a velha parceira da Sony, Amy Pascal.

O CEO da empresa detentora do universo de Peter Parker, Tony Vinciquerra, chegou a dizer que "as portas estavam fechadas" para uma nova negociação com casa do Mickey Mouse. Esta havia pedido metade dos lucros com as produções do Homem-Aranha, quando o acordo inicial previa 5% da bilheteria e os direitos de merchandising.

Agora, a Disney terá 25% do resultado financeiro dos projetos do personagem e continua com o retorno dos produtos. Apesar disso, Feige deu a entender que o Teioso vai se juntar ao seu universo da Sony logo: "Ele também é o único herói com o superpoder de cruzar universos cinematográficos, então, enquanto a Sony continua desenvolvendo seu universo do Homem-Aranha, você nunca sabe o que o futuro reserva".

Tom Holland, a cara do Amigão da Vizinhança na Marvel, e Jon Watts, diretor de "De Volta ao Lar" e "Longe de Casa", têm contrato para mais dois filmes, portanto devem ser ter a volta ao MCU anunciada em breve.