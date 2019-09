Confira as principais atrações culturais deste fim de semana em São Paulo

O fim de semana está recheado de atrações culturais relacionadas à música, artes plásticas e cinema. Confira algumas delas e programe-se!

Bate-papo

"Encontro com Espectadores"

A atração tem a participação de Otávio Martins e Dalton Vigh, respectivamente diretor e ator do espetáculo “Caros Ouvintes”, que estreou em 2014 e está em cartaz no Teatro Renaissance até domingo (29). No Itaú Cultural (av. Paulista, 149, Bela Vista; tel.: 2168-1776). Dom., às 15h; grátis.

Exposição

"À Deriva_SP"

O artista plástico paulistano Paulo von Poser constrói um panorama entre passado, presente e futuro da região central de São Paulo através de seu traço marcante. No Solar Marquesa de Santos (r. Roberto Símonsen, 136, Centro; tel.: 3241-1081). Abre no sábado (28). De ter. a dom., das 9h às 17h; grátis. Até 5/1/2020.

Leia mais:

Billie Eilish confirma apresentações em São Paulo e no Rio para 2020

Disney e Sony chegam a acordo e Homem-Aranha volta ao universo Marvel

Mostra 3M de Arte

A nona edição da mostra traz cinco instalações a céu aberto e todas tratam da temática “manifestos por mundo possíveis”, focado na diversidade e acessibilidade. No Largo da Batata, Pinheiros. Abre sábado (28); grátis. Até 27/10.

Teatro

"Brian ou Brenda?"

Com dramaturgia de Franz Keppler e direção de Yara de Novaes e Carlos Gradim, a obra reconta a história de Brian, que após uma cirurgia de fimose mal-feita ainda criança, passa a ser tratado como menina. Porém, essa criança cresce infeliz, em um corpo que não reconhece. No CCSP (av. Vergueiro, 1.000, Paraíso; tel.: 3397-4002). Estreia nesta sexta-feira (27). Sex. e sáb., às 21h; dom., às 20h; grátis. Até 20/10.

Dança

"By Chopin"

A Ícaro Companhia de Dança apresenta criação de Glauco Fernando que utiliza recortes de onze obras do pianista polonês Frédéric Chopin. Na Galeria Olido (av. São João, 473, Centro;

tel.: 2899-7370). Nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), às 20h; grátis.

Ópera

"Ritos de Passagem"

O espetáculo de Flo Menezes tem estreia mundial nesse fim de semana, com a Orquestra do Teatro São Pedro. No Teatro São Pedro (r. Barra Funda, 161; tel.: 3661-6600). Nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), às 20h; dom., às 17h. De R$ 30 a R$ 80.

O filme "Predadores Assassinos" está em cartaz nos cinemas / Reprodução

Cinema

"Predadores Assassinos"

Quando um enorme furacão atinge sua cidade natal na Flórida, Haley ignora as ordens das autoridades para deixar a cidade e vai em busca de seu pai desaparecido. Ao encontrá-lo gravemente ferido, os dois ficam presos numa inundação e, literalmente, cercados por enormes jacarés. Em cartaz nos cinemas.