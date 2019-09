O MV de ‘Chicken Noodle Soup', uma parceria do jovem J-Hope do grupo BTS com cantora Becky G, acaba de ser lançado.

A novidade, que já movimentava as redes sociais nesta quinta-feira, foi compartilhada pela boy band de k-pop no YouTube.

Em poucas horas, o videoclipe já conta com mais de 1 milhão de visualizações na plataforma. Confira Chicken Noodle Soup:

