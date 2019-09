Casamento de Justin Bieber restringe espaços em hotel e irrita hóspedes

Sim! A união de Justin Bieber e Hailey Baldwin já é fato, mas o casal vai realizar mais uma cerimônia na Carolina do Sul, na próxima segunda-feira (30), segundo o site TMZ.

No entanto, a felicidade dos Bieber tem incomodado os hóspedes do hotel Montage Palmetto Bluffe, onde a festa vai ser realizada. Areas importantes do local ficarão restritas por 48 horas, tanto para os preparativos quanto para os momentos de descanso dos noivos.

Segundo o TMZ, os hóspedes receberam um e-mail na última quarta-feira (25) avisando que o spa, uma das piscinas e um restaurante estariam fechados do meio dia de domingo até meio dia de terça-feira.

Embora o hotel tenha oferecido reembolso e upgrades, além de oferecer o jantar em um de seus outros restaurantes, alguns hóspedes estão furiosos por terem sido avisados em cima da hora.