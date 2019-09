Temporada final de Bojack Horseman terá duas partes e estreia em outubro

A Netflix revelou nesta sexta-feira (27) que a próxima temporada de Bojack Horsemen, animação de sucesso na plataforma, será também sua última. A sexta temporada terá duas partes, com a primeira estreando em 25 de outubro, e a segunda em 31 de janeiro de 2020.

Direcionada a adultos e com elementos de comédia e drama, Bojack Horseman chegou à Netflix em 2014. A série foi criada por Raphael Bob Waksberg, e conta com Will Arnett, Alison Brie e Aaron Paul na dublagem.

Confira o trailer da temporada final de Bojack Horseman: