Billie Eilish confirma apresentações em São Paulo e no Rio para 2020

Billie Elish confirmou nesta sexta-feira (27) por meio do perfil no Twitter que virá ao Brasil para duas apresentações. A cantora fará shows em São Paulo e no Rio de Janeiro em 2020.

Leia mais:

Weezer faz show curto, mas conquista os fãs em São Paulo

Com Drake na noite de abertura, o Rock in Rio começa na capital fluminense

O local que vai receber a artista de 17 anos na capital paulista será o Allianz Parque, no dia 30 de maio. Já no Rio ela se apresenta na Jeunesse Arena, um dia depois.

Os shows de Eilish no país fazem parte da turnê "Where Do We Go?", que também passará pela Argentina e Colômbia. A venda de ingressos começa no dia 4 de outubro nas bilheterias oficiais e no site da Eventim.

Serviço

São Paulo

Data: 30/05/2020 (sábado)

Horário do show: 21h

Local: Allianz Parque Endereço: av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP Ingressos: Cadeira superior (R$ 320 inteira, R$ 160 meia), pista (R$380 inteira, R$ 190 meia), cadeira inferior (R$ 490 inteira, R$ 245 meia), pista premium (R$ 680 inteira, R$ 340 meia).

Rio de Janeiro

Data: 31/05/2020 (domingo)

Horário do show: 21h

Local: Jeunesse Arena Endereço: av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: Cadeiras N3 (R$ 340 inteira, R$ 170 meia), cadeiras N1 (R$ 540 inteira, R$ 270 meia), pista premium (R$ 620 inteira, R$ 310 meia), camarote (R$ 640 inteira, R$ 320 meia).